Una sentenza dell’UE e vent’anni di errori | ecco servito il gran pasticcio dell’ex Stardust
Una sentenza dell’Unione Europea ha portato a riflettere su un problema che si trascina da vent’anni legato all’ex cinema Stardust, un complesso commerciale di via di Decima. Dopo un anno e mezzo di chiusura e di abbandono, il sito si trova in condizioni di degrado e soggetto alle incursioni di vandali. Nonostante alcune dichiarazioni di esponenti politici di centrosinistra che mostrano ottimismo, la situazione attuale evidenzia le difficoltà nel risolvere la questione.
Nonostante alcuni esponenti politici di centrosinistra facciano trapelare ottimismo rispetto al destino dell'ex cinema Stardust, complesso commerciale di via di Decima chiuso da un anno e mezzo e abbandonato al degrado e alle incursioni vandaliche, la realtà dei fatti fa pensare tutto il. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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