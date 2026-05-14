Una sentenza dell’UE e vent’anni di errori | ecco servito il gran pasticcio dell’ex Stardust

Una sentenza dell’Unione Europea ha portato a riflettere su un problema che si trascina da vent’anni legato all’ex cinema Stardust, un complesso commerciale di via di Decima. Dopo un anno e mezzo di chiusura e di abbandono, il sito si trova in condizioni di degrado e soggetto alle incursioni di vandali. Nonostante alcune dichiarazioni di esponenti politici di centrosinistra che mostrano ottimismo, la situazione attuale evidenzia le difficoltà nel risolvere la questione.

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