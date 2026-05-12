Napoli e Belluno sono due città che, pur appartenendo a regioni diverse, condividono alcune caratteristiche nel settore dell'economia della conoscenza. Entrambe stanno cercando di sviluppare iniziative e progetti per rafforzare il loro ruolo in questo settore. Un'analisi delle attività e delle strategie adottate permette di capire le somiglianze tra i due territori e le possibili prospettive di crescita.

Un confronto tra territori che voglio ritagliarsi un ruolo da protagonisti nell’economia della conoscenza. Napoli e Belluno, aree con enormi potenzialità economiche ma ancora oggi segnate da pregiudizi pigri, inaugureranno il nuovo ciclo di HydePark Coroglio, mercoledì 13 maggio a Napoli nel corso di un incontro organizzato da Campania New Steel, l’incubatore promosso e partecipato dall’Università Federico II e da Città della Scienza. Il direttore generale di Confindustria Belluno Dolomiti, Andrea Ferrazzi, si confronta con il direttore scientifico della Apple Developer Academy, Giorgio Ventre, per indagare la metamorfosi dei perimetri produttivi del Paese.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli e Belluno più simili di quanto si possa immaginare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Emily DiDonato: «Dieci anni fa come beauty ambassador non dovevi parlare. Da modella avevo un rapporto complicato con il cibo. Oggi ho seguito un percorso che mi ha fatto scoprire i suo valori nutrizionali e quanto possa farmi stare bene. Mi concedo 20 minuti di yoga al giorno, senza distrazioni, il dono più grande che ci si possa fare»La trentacinquenne, il suo compleanno cade proprio oggi 24 febbraio, ha adottato nella sua vita un approccio consapevole e olistico, è diventata...

L’IA consuma energia più velocemente di quanto il sistema possa produrreL’industria dell’intelligenza artificiale non ha più spazio materiale per sostenere la propria crescita.

Argomenti più discussi: Napoli e Belluno a confronto negli incontri di HydePark Coroglio; Napoli e Belluno a confronto negli incontri di HydePark Coroglio; I treni della prossima estate: cantieri, interruzioni e ritardi previsti, stop alla Milano-Genova ad agosto; Prezzi delle case, ad aprile crescono dello 0,8%: +5% in un anno. Regioni e città più care.

August Joseph Leone - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Palmares Napoli: vittorie e trofei che hanno fatto la storiaScopri il palmarès del Napoli: scudetti, Coppe Italia, Supercoppe, Coppa UEFA e tutti i principali trofei vinti dagli azzurri fino al 2026. mondonapoli.it