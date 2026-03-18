Se state usando WhatsApp e improvvisamente notate qualcosa di insolito, potrebbe essere un segno di spyware o di accesso non autorizzato ai vostri dati. Le persone coinvolte in questa situazione sono utenti della piattaforma che si accorgono di attività sospette sui loro dispositivi o chat. La facilità con cui può avvenire uno spionaggio su WhatsApp rende importante conoscere come riconoscere eventuali intrusioni e come proteggersi.

Lo scenario è più o meno questo: state usando WhatsApp, come accade ogni giorno, ma notate che qualcosa è diverso. Avete come l’impressione che qualcuno stia usando il vostro account, o per spiarvi o per fingere di essere voi. Oppure ricevete il messaggio di un conoscente che afferma di aver ricevuto una richiesta strana da parte vostra. Non è paranoia, può succedere, ma ci si può tutelare con una consapevolezza adeguata. Per capire cosa accade, è importante non cedere a teorie del complotto. Talvolta si parla di “ app spia ” usate da stalker o presunti tali, ma è una grande bugia. In un’intervista a IlGiornale, Matteo Flora, imprenditore e... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Essere spiati su WhatsApp: molto più semplice di quanto si pensi. Come tutelarsi dai ladri di dati

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