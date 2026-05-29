La European Society of Hypertension ha assegnato a Enrico Agabiti Rosei il premio alla carriera. La cerimonia si è svolta durante il congresso europeo dedicato all'ipertensione. L'onorificenza riconosce il contributo del ricercatore nel campo della medicina cardiovascolare e della gestione dell'ipertensione. Agabiti Rosei è noto per il suo lavoro clinico e di ricerca in questo settore. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi esperti europei e rappresentanti della società scientifica.

Roma, 29 mag. (Adnkronos Salute) - La European Society of Hypertension (Esh) ha conferito a Enrico Agabiti Rosei l''Alberto Zanchetti Life Achievement Award' con la seguente motivazione: "Per i grandi risultati ottenuti e il continuo impegno nella ricerca scientifica nel campo della ipertensione arteriosa". La consegna del premio è avvenuta ieri, durante la cerimonia d'apertura del meeting annuale dell'Esh 2026 che quest'anno si tiene a Danzica, in Polonia. Agabiti Rosei è professore emerito di Medicina interna dell'università di Brescia, dove ha diretto per molti anni la cattedra di Clinica medica. E' stato presidente della Società italiana della ipertensione arteriosa (Siia) e dell'Esh. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Medicina, a Enrico Agabiti Rosei il premio alla carriera della Società europea dell'ipertensione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il progetto The CARE è un progetto finalizzato alla promozione dei diritti e dei valori dell'Unione Europea, attraverso il supporto delle organizzazioni e della società civileIl progetto The CARE si concentra sulla promozione dei diritti e dei valori dell’Unione Europea, fornendo supporto a organizzazioni e alla società...

BD introduce un’innovazione TIPS di nuova generazione per migliorare il trattamento dell’ipertensione portale in tutta l’Unione EuropeaUna società ha annunciato il lancio di una nuova tecnologia TIPS di ultima generazione destinata al trattamento dell’ipertensione portale.

Ipertensione, a Enrico Agabiti Rosei il premio Alberto Zanchetti alla carrieraLa European Society of Hypertension (Esh) ha conferito al prof. Enrico Agabiti Rosei il prestigioso Alberto Zanchetti Life Achievement Award per i grandi risultati ottenuti e il continuo impegno ... repubblica.it

Enrico Agabiti Rosei è il nuovo Presidente della European Society of HypertensionE' Direttore del Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali dell’Università di Brescia e del Dipartimento di Medicina della Azienda Spedali Civili di Brescia. Obiettivo per il prossimo biennio ... quotidianosanita.it