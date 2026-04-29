Il progetto The CARE è un progetto finalizzato alla promozione dei diritti e dei valori dell' Unione Europea attraverso il supporto delle organizzazioni e della società civile

Il progetto The CARE si concentra sulla promozione dei diritti e dei valori dell’Unione Europea, fornendo supporto a organizzazioni e alla società civile. A Milano, il 29 aprile, si è tenuta una manifestazione che ha evidenziato le difficoltà di un’Italia alle prese con precarietà e disuguaglianze. Durante l’evento, sono stati coinvolti cittadini e associazioni che hanno mostrato impegno civico e partecipazione attiva.

M ilano, 29 apr. (askanews) – Un’Italia che lotta tra precarietà e disuguaglianze, ma che prova anche a reagire attraverso partecipazione e impegno civico. È il quadro che emerge da The CARE, il progetto promosso da ActionAid Italia e Fondazione Realizza il Cambiamento: in tre anni sono state coinvolte oltre 180 organizzazioni, 69 progetti e più di 33 mila persone. Leggi anche › Decreto lavoro: tra incentivi, tutele e nuovi stipendi, le novità in arrivo Dai giovani alle prese con un lavoro instabile, ai riders spesso invisibili, fino alle comunità delle aree interne: storie diverse, unite dalla richiesta di diritti e opportunità. Un percorso che punta a rafforzare le comunità partendo dal basso.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il progetto The CARE è un progetto finalizzato alla promozione dei diritti e dei valori dell'Unione Europea, attraverso il supporto delle organizzazioni e della società civile Stop Killing Games: Audizione al Parlamento Europeo (Audio in italiano) #StopKillingGames Notizie correlate Leggi anche: Terra dei Fuochi, controlli e pressing istituzionale dopo la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo Leggi anche: Teen, il progetto volto alla riattivazione e all’inserimento lavorativo dei Neet dell’area est della bergamasca Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: L’Unione dei Comuni di Tifernum protagonista della cooperazione per il futuro del turismo sostenibile nel Mediterraneo; Il riscatto dei Riders!: basta sfruttamento e assenza di tutele grazie al progetto The Care; La Finlandia completa il primo ciclo completo del litio in Europa; Contributi a Fondo Perduto 2026: Come Funzionano e Requisiti. Precarietà e diritti: l'Italia raccontata da The CareMilano, 29 apr. (askanews) - Un'Italia che lotta tra precarietà e disuguaglianze, ma che prova anche a reagire attraverso partecipazione e impegno ... quotidiano.net Il riscatto dei Riders!: basta sfruttamento e assenza di tutele grazie al progetto The CareSono ovunque ma non li vediamo, giubbotto arancione e un motorino che spesso se ne cade a pezzi. Sono per le strade, sfrecciano sotto la pioggia battente o sotto al sole a picco, attendono fuori ai lo ... greenme.it L’Unione Europea ha dichiarato che Meta non è riuscita a impedire ai minori di 13 anni di accedere alle sue piattaforme social — Facebook e Instagram — violando così le norme dell’Unione in materia di sicurezza online, sulla base dei risultati preliminari dell - facebook.com facebook #UE. TERZI (FDI): PROGRESSI DELLA MOLDOVA PER ADESIONE A UNIONE EUROPEA (DIRE) Roma, 29 apr. - "Abbiamo svolto oggi, insieme al presidente Gasparri e congiuntamente alle Commissioni affari europei e affari esteri del Senato, un'importante x.com