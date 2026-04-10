BD introduce un’innovazione TIPS di nuova generazione per migliorare il trattamento dell’ipertensione portale in tutta l’Unione Europea

Una società ha annunciato il lancio di una nuova tecnologia TIPS di ultima generazione destinata al trattamento dell’ipertensione portale. L’innovazione riceve la marcatura CE e si basa sui risultati di uno studio clinico condotto nell’Unione Europea. La tecnologia mira a migliorare le procedure e i risultati clinici per i pazienti affetti da questa condizione. L’azienda ha reso noto di aver completato le fasi di valutazione e approvazione regolamentare.

La marcatura CE e i dati dello studio clinico ARCH posizionano il Liverty™ TIPS Stent Graft come soluzione in grado di ampliare le opzioni terapeutiche per i pazienti affetti da malattia epatica avanzata FRANKLIN LAKES, New Jersey, 10 aprile 2026 PRNewswire — BD (Becton, Dickinson and Company) (NYSE: BDX), azienda leader a livello mondiale nel settore della tecnologia medicale, ha annunciato oggi la richiesta di marcatura CE per il Liverty™ TIPS Stent Graft, introducendo un’innovazione nella cura dell’ipertensione portale in tutta l’Unione Europea. Progettato per ampliare le opzioni terapeutiche per i pazienti affetti da cirrosi e... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - BD introduce un’innovazione TIPS di nuova generazione per migliorare il trattamento dell’ipertensione portale in tutta l’Unione Europea Leggi anche: Innovazione, chip fotonici e pillole smart: 750mila euro dall’Unione Europea Raggiunte da un decreto di espulsione valido in tutta l'Unione Europea, rimpatriate due donneANCONA – Nell’ambito dell’attività di contrasto all’immigrazione irregolare, nella giornata di ieri, martedì 3 febbraio, la polizia ha effettuato... Si parla di: BD introduce l'innovazione TIPS di nuova generazione per far progredire la cura dell'ipertensione portale nell'Unione Europea; Billie Jean King Cup, oggi Italia-Giappone: orario e dove vedere i match. BD introduce un'innovazione TIPS di nuova generazione per migliorare il trattamento dell'ipertensione portale in tutta l'Unione EuropeaLa marcatura CE e i dati dello studio clinico ARCH posizionano il Liverty™ TIPS Stent Graft come soluzione in grado di ampliare le opzioni terapeutiche per i pazienti affetti da malattia epatica avanz ... adnkronos.com