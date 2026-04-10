BD introduce un’innovazione TIPS di nuova generazione per migliorare il trattamento dell’ipertensione portale in tutta l’Unione Europea

Da corrieretoscano.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una società ha annunciato il lancio di una nuova tecnologia TIPS di ultima generazione destinata al trattamento dell’ipertensione portale. L’innovazione riceve la marcatura CE e si basa sui risultati di uno studio clinico condotto nell’Unione Europea. La tecnologia mira a migliorare le procedure e i risultati clinici per i pazienti affetti da questa condizione. L’azienda ha reso noto di aver completato le fasi di valutazione e approvazione regolamentare.

La marcatura CE e i dati dello studio clinico ARCH posizionano il Liverty™ TIPS Stent Graft come soluzione in grado di ampliare le opzioni terapeutiche per i pazienti affetti da malattia epatica avanzata FRANKLIN LAKES, New Jersey, 10 aprile 2026 PRNewswire — BD (Becton, Dickinson and Company) (NYSE: BDX), azienda leader a livello mondiale nel settore della tecnologia medicale, ha annunciato oggi la richiesta di marcatura CE per il Liverty™ TIPS Stent Graft, introducendo un’innovazione nella cura dell’ipertensione portale in tutta l’Unione Europea. Progettato per ampliare le opzioni terapeutiche per i pazienti affetti da cirrosi e... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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