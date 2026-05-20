In Basilicata, il fenomeno del caporalato si manifesta in modo preoccupante, con segnali di allarme sia nel territorio del Metapontino che nella zona della Val d’Agri. Le forze dell’ordine stanno monitorando le infiltrazioni di organizzazioni criminali nei cantieri e nelle attività agricole della regione, dove si registrano episodi di sfruttamento e irregolarità nei rapporti di lavoro. Le indagini puntano a chiarire come queste strutture illecite si inseriscano in contesti economici e produttivi locali.

? Punti chiave Quali sono i segnali di pericolo che colpiscono il Metapontino?. Come si infiltrano le organizzazioni criminali nei cantieri della Val d'Agri?. Chi sono i soggetti che gestiscono illegalmente la manovalanza agricola?. Quali nuove strategie proporranno le istituzioni per proteggere i lavoratori?.? In Breve Partecipazione di Angelo Chiorazzo, Donatina Allamprese, Angelo Festa, Rosario Gigliotti e Tiziana Silletti.. Analisi tecnica del docente Giovanni Ferrarese basata su rilevazioni ufficiali Inps e Istat.. Sfruttamento concentrato nei settori agricolo e dell'edilizia nelle zone Metapontino e Val d'Agri.. Proposta di rete tra Prefettura di Potenza, sindacati e associazioni per vigilanza capillare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caporalato in Basilicata: l’analisi tra Metapontino e Val d’Agri

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