Il PD punta sulla sanità petizione e campagna sul servizio sanitario pubblico e universalistico

Il Partito Democratico ha avviato un’iniziativa dedicata alla sanità pubblica, iniziando con la presentazione di uno studio sulle opinioni dei cittadini modenesi riguardo al servizio sanitario. La campagna proseguirà con un evento pubblico programmato per giovedì 7 maggio alle 20, per discutere del sistema sanitario pubblico e universale. L’obiettivo è coinvolgere la comunità e approfondire le tematiche legate alla tutela della salute.

Un percorso partito con la presentazione di uno studio su come i modenesi vedono il nostro servizio sanitario e che vedrà come passo successivo l’iniziativa pubblica che si terrà giovedì prossimo 7 maggio alle ore 20.30, presso la polisportiva San Faustino con il senatore PD Andrea Crisanti, la.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Comizi addio, meglio Pornhub: il candidato Pd a Chieti punta sulla campagna a luci rosseComizi in piazza addio, riunioni sezione archiviate: la nuova frontiera della propaganda del Pd passa dai siti a luci rosse e alle app di incontri. Sanità digitale, al via la campagna di comunicazione per il Fascicolo Sanitario 2.0: la gestirà un'agenzia forliveseNato come strumento di emergenza durante la pandemia, il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) si prepara a diventare il pilastro della sanità del... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Pressing Pd su sanità 'verso punto di non ritorno, subito 100 milioni'; Camerae Sanitatis. Intervista a Gian Antonio Girelli (Pd): Sanità ancora troppo vista come spesa. Serve più coraggio su prevenzione e medicina di prossimità; Incontro con la Regione sul riordino della sanità; Perché dopo il 30 giugno la sanità sarda rischia la paralisi. Il PD punta sulla sanità, petizione e campagna sul servizio sanitario pubblico e universalisticoAnnunciata oggi una serie di iniziative pubbliche e in consiglio comunale, tra cui una raccolta firme a difesa della sanità pubblica e contro il suo depotenziamento, dopo la presentazione dell’ultimo ... modenatoday.it Difesa della sanità pubblica, il PD lancia una petizione e attacca il governo: 'La riforma non deve passare'Politica: Conferenza presso la sede del Partito con Muzzarelli, Lenzini, Maletti, Longo e Fidanza: Alla sanità serve il 7,5% del PIL ... lapressa.it Tartarughe azzannatrici e specie aliene: per fermare l’invasione si punta sulle “zattere solari” ift.tt/DBrOZw4 x.com Napoli, caccia alla punta: seguito Zirkzee, nodo formula col Manchester United Il Napoli programma la prossima stagione, dragando il #mercato internazionale alla ricerca di rinforzi in gradi alzare ulteriormente il livello qualitativo della rosa attuale. Il giornali - facebook.com facebook