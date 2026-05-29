Paul McCartney ha lanciato oggi il nuovo album “The Boys of Dungeon Lane” su piattaforme digitali e in formato fisico. Contestualmente, ha avuto una conversazione con l’attore Paul Mescal.

Credit Mary McCartney MPL Communications LIVERPOOL – Paul McCartney ha pubblicato oggi il nuovo album “The Boys of Dungeon Lane” sulle piattaforme digitali e in formato fisico. Paul McCartney ha parlato del nuovo album in una conversazione con l’attore Paul Mescal, protagonista nei prossimi biopic dedicati ai Beatles del regista Sam Mendes, “The Beatles: A Four-Film Cinematic Event”. Durante la conversazione intima tra i due, Paul ha esplorato i ricordi, le relazioni, gli eventi e le storie che hanno ispirato il nuovo disco. Ad anticipare la release sono stati i singoli “Days We Left Behind”, accolto con grande entusiasmo, e “Home to Us”, il primo duetto in assoluto di Paul con Ringo Starr. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Mc Cartney pubblica il nuovo disco “The Boys of Dungeon Lane” accompagnato da una conversazione con l’attore Paul Mescal

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Paul McCartneys New Alnum The Boys of Dunheon Lane Arrives! Is it a Hit or a Miss

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