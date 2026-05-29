Il rappresentante di Open Fiber ha dichiarato che la fibra ottica è un elemento essenziale per lo sviluppo dei principali trend digitali e di mercato. Secondo lui, senza questa tecnologia, i grandi processi di innovazione e crescita non sarebbero possibili. La fibra ottica viene definita un fattore strategico per supportare le evoluzioni nel settore digitale e favorire la connessione e l’accesso alle reti di nuova generazione.

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "Tutti i macro-trend che conosciamo nel mercato non possono esistere senza un fattore abilitante fondamentale che è la fibra ottica". Lo ha dichiarato Stefano Mazzitelli, direttore commerciale di Open Fiber, intervenendo al panel ‘Industria internet e geopolitica' nell'ambito del Nam2026. "Questo è un evento molto interessante che ci dà l'opportunità di riaffermare ancora una volta il ruolo di Open Fiber come fattore strategico di sviluppo”, ha spiegato Mazzitelli, sottolineando come il valore infrastrutturale della rete sia ormai riconosciuto “da tutti gli attori del settore". Il manager ha quindi ribadito l'impegno della società nel completamento del piano infrastrutturale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mazzitelli (Open Fiber): "Fibra ottica fattore strategico per sviluppo e macro-trend digitali"

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