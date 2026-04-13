Open Fiber Gola | Fibra ottica fattore abilitante per crescita imprese e modernizzazione processi produttivi

Il rappresentante di Open Fiber ha dichiarato che la diffusione della fibra ottica è fondamentale per favorire la crescita delle aziende italiane e modernizzare i processi produttivi. In una dichiarazione rilasciata a Roma, ha sottolineato come il settore delle reti infrastrutturali sia un elemento chiave per sostenere l'innovazione nel sistema produttivo nazionale. La discussione si inserisce in un contesto di attenzione alle infrastrutture digitali del paese.

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - “Il Made in Italy ha bisogno di reti all'altezza della sua forza e della sua capacità di innovare. La fibra ottica è un fattore abilitante per la crescita delle imprese, per la modernizzazione dei processi produttivi e per uno sviluppo che sappia coniugare internazionalizzazione e radicamento nei territori. Open Fiber ha realizzato l'infrastruttura integralmente in fibra ottica più grande d'Italia, un asset a disposizione del Paese capace di accompagnare lo sviluppo del tessuto economico italiano". Ad affermarlo è Giuseppe Gola, l'amministratore delegato di Open Fiber in occasione dell'evento 'Fibra ottica: il futuro del Made in Italy' promosso oggi da Open Fiber nella propria sede di Roma, nell'ambito della Giornata Nazionale del Made in Italy.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Open Fiber, Gola: "Fibra ottica fattore abilitante per crescita imprese e modernizzazione processi produttivi" Leggi anche: Tlc, Gola (Open Fiber): "Fibra volano di crescita e coesione" Imprese, Gola (Open Fiber): “Supportiamo digitalizzazione raccolta Ama”(Adnkronos) – "Open Fiber mette la propria infrastruttura in fibra a disposizione del processo di digitalizzazione del servizio di raccolta rifiuti...