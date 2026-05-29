Un rappresentante di Open Fiber ha dichiarato che l'azienda si configura come un elemento chiave per lo sviluppo. Ha sottolineato che l'evento in corso permette di rafforzare questa posizione e di ribadire l'importanza del ruolo strategico di Open Fiber nel contesto attuale. La dichiarazione evidenzia come l'azienda consideri il proprio contributo fondamentale per il progresso in ambito infrastrutturale.

“Questo è un evento molto interessante che ci da l’opportunità di riaffermare ancora una volta il ruolo di Open Fiber come fattore strategico di sviluppo”. Lo ha dichiarato Stefano Mazzitelli, direttore commerciale di Open Fiber, durante il NAM2026, appuntamento annuale per gli operatori delle telecomunicazioni, quest’anno centrato sulle future sfide della rete Internet nel contesto di crescenti tensioni geopolitiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Mazzitelli: Open Fiber fattore strategico di sviluppo

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