Un scuolabus si è ribaltato dopo essere stato coinvolto in un incidente con una Nissan. Sono rimaste ferite 19 persone, tra cui alcuni bambini. Due di loro sono stati trasferiti a Palermo. La Nissan coinvolta non aveva patente né assicurazione. Le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro e sulle condizioni dei bambini ricoverati.

? Domande chiave Come sono rimasti le condizioni dei due bambini trasferiti a Palermo?. Perché il conducente della Nissan non aveva la patente né l'assicurazione?. Cosa ha rivelato l'alcoltest sul guidatore dell'auto privata dopo l'impatto?. Chi sono i due insegnanti tra i feriti trasportati in ospedale?.? In Breve 14 feriti bambini e 5 adulti tra cui due insegnanti del plesso Santa Gemma. Due alunni e la moglie incinta del conducente trasferiti in elisoccorso a Palermo. Guidatore Nissan senza patente né assicurazione ha ignorato lo stop in via Salemi. Autista scuolabus Giuseppe Di Stefano trasportato in ospedale in stato di shock. Un violento impatto tra una Nissan Qashqai e uno scuolabus ha ferito 19 persone nell’incrocio tra via Salemi e via Rosario Ballatore a Mazara del Vallo, intorno alle 14:30 di questo pomeriggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mazara, scuolabus ribaltato: 19 feriti dopo l’impatto con una Nissan

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

A Mazara uno scuolabus si scontra con unautomobile: ci sono feriti, tra cui dei bambini

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Scuolabus con bambini si ribalta dopo lo scontro con un Suv a Mazara del Vallo: 19 feriti

Leggi anche: Scuolabus si ribalta dopo lo scontro con un Suv a Mazara del Vallo: 19 feriti. L’autista dell’auto era senza patente e assicurazione

Si parla di: Scontro fra auto e scuolabus, che si ribalta: Mazara del Vallo, feriti anche 14 bambini.

Incidente a Mazara del Vallo, auto contro scuolabus: 8 bambini feriti. Due sono graviDagli accertamenti già svolti risulta che l'auto non era assicurata. Secondo le prime informazioni il guidatore non avrebbe rispettato lo stop, che era ben segnalato, e avrebbe centrato in pieno lo sc ... corriere.it

Incidente a Mazara del Vallo, scontro tra scuolabus e auto: 13 feriti di cui 10 bambini. Senza patente il conducente della vetturaSarebbe di tredici feriti, tra cui 10 bambini secondo quanto riportato dal quotidiano Live Sicilia, il bilancio provvisorio di un incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo che ha ... ilgazzettino.it