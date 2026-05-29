Mazara del Vallo auto contro scuolabus | otto bambini feriti Due sono in condizioni gravi
Otto bambini sono rimasti feriti in un incidente a Mazara del Vallo, quando un'auto ha investito uno scuolabus. Due di loro si trovano in condizioni gravi. L’incidente è avvenuto il 29 maggio 2026 e le autorità stanno accertando le cause dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e garantire l’assistenza ai feriti. Le condizioni dei bambini sono ancora sotto monitoraggio.
Mazara del Vallo, 29 maggio 2026 - Otto bambini sono rimasti feriti in un incidente stradale a Mazara del Vallo. Due bambini sarebbero in condizioni più gravi. Sarebbe di tredici feriti, tra cui otto bambini, il bilancio provvisorio di un incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo che ha coinvolto uno scuolabus diretto verso la Borgata Costiera e una Nissan Qashqai. Sul mezzo scolastico viaggiavano gli alunni della Santa Gemma-Boscarino-Pirandello accompagnati da assistenti del servizio comunale. 29 maggio 2026. ANSAVIGILI DEL FUOCO + UFFICIO STAMPA, PRESS OFFICE, HANDOUT PHOTO, NO SALES, EDITORIAL USE ONLY + NPK Lo scuolabus, con a bordo la scolaresca e gli accompagnatori, era diretto verso la Borgata Costiera quando, per cause ancora da stabilire, si è scontrato con una Nissan Qashqai. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Incidente tra scuolabus e auto: otto bambini feriti, due in gravi condizioni
Notizie e thread social correlati
Incidente a Mazara del Vallo, scontro tra scuolabus e auto: otto bambini feriti, due in gravi condizioniA Mazara del Vallo, uno scontro tra uno scuolabus e un'auto ha causato tredici feriti, tra cui otto bambini.
Scontro tra scuolabus e auto a Mazara del Vallo: feriti otto bambini, due sono graviOtto bambini sono rimasti feriti in uno scontro tra uno scuolabus e un’auto a Mazara del Vallo.
Temi più discussi: Mazara del Vallo, ordinanza sulla pulizia dei terreni: obbligo di bonifica entro il 14 giugno per ridurre il rischio incendi; Mazara del Vallo, controlli serali: tunisino arrestato dopo fuga violenta. Agente ferito e 104 grammi di cocaina-crack sequestrati -; VIDEO-TgVallo 25 maggio 2026; Due incidenti in autostrada tra Carini e Isola delle Femmine: traffico in tilt, in coda gli arbitri di Palermo-Catanzaro.
CODICE DI RIFERIMENTO: V559 Appartamento a secondo piano con box auto CONTATTACI Via Roma 81-83, Mazara del Vallo 0923-418295 - 3505339861 - 3775983537 In zona Trasmazzaro, in contesto riservato e ben collegato, Mazara Case facebook
Tragedia a Mazara del Vallo, uomo morto dopo il bagno a mare qds.it/tragedia-mazar… x.com
Scontro tra auto e scooter a Mazara del Vallo: muore ragazza di 16 anni, ferito amico minorenneUna ragazza di 16 anni è morta in un incidente stradale avvenuto nella notte a Mazara del Vallo, in via Santa Gemma. La giovane era a bordo di uno scooter guidato da un amico, anche lui minorenne, ... fanpage.it
Mazara del Vallo, si schianta con lo scooter contro un’auto: morto 16enne, ferito un coetaneoIncidente mortale a Mazara del Vallo, dove un ragazzo di 16 anni, Flavio Figgini, ha perso la vita. Secondo la ricostruzione, il giovane si trovava a bordo di uno scooter quando si è verificato lo ... fanpage.it