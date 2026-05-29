Mazara del Vallo auto contro scuolabus | otto bambini feriti Due sono in condizioni gravi

Da quotidiano.net 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Otto bambini sono rimasti feriti in un incidente a Mazara del Vallo, quando un'auto ha investito uno scuolabus. Due di loro si trovano in condizioni gravi. L’incidente è avvenuto il 29 maggio 2026 e le autorità stanno accertando le cause dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e garantire l’assistenza ai feriti. Le condizioni dei bambini sono ancora sotto monitoraggio.

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Mazara del Vallo, 29 maggio 2026 - Otto bambini sono rimasti feriti in un incidente stradale a Mazara del Vallo. Due bambini sarebbero in condizioni più gravi. Sarebbe di tredici feriti, tra cui otto bambini, il bilancio provvisorio di un incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo che ha coinvolto uno scuolabus diretto verso la Borgata Costiera e una Nissan Qashqai. Sul mezzo scolastico viaggiavano gli alunni della Santa Gemma-Boscarino-Pirandello accompagnati da assistenti del servizio comunale. 29 maggio 2026. ANSAVIGILI DEL FUOCO + UFFICIO STAMPA, PRESS OFFICE, HANDOUT PHOTO, NO SALES, EDITORIAL USE ONLY + NPK Lo scuolabus, con a bordo la scolaresca e gli accompagnatori, era diretto verso la Borgata Costiera  quando, per cause ancora da stabilire,  si è scontrato con una Nissan Qashqai. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Incidente tra scuolabus e auto: otto bambini feriti, due in gravi condizioni

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