Mazara del Vallo scuolabus si ribalta | 13 feriti fra cui 8 bambini

Da lapresse.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Uno scuolabus si è ribaltato a Mazara del Vallo, coinvolgendo anche un’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno soccorso tredici persone. Tra queste, otto sono bambini. Le condizioni di alcune persone sono ancora da chiarire, ma tutte sono state trasportate in ospedale. L’incidente è avvenuto lungo una strada cittadina, in un momento di traffico intenso.

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Tredici persone sono rimaste ferite nell’incidente che ha coinvolto un’auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Si tratta di otto bambini, due assistenti del Comune di Mazara del Vallo e due docenti della scuola Santa Gemma Pirandello oltre al conducente della macchina contro cui si è scontrato il bus. Il sinistro è avvenuto intorno alle 14.30 sulla strada che porta verso Borgata Costiera. Il pulmino scolastico dopo l’impatto con il suv si è coricato su un lato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e le ambulanze del 118. Tutti i feriti sono stati portati all’ospedale di Mazara del Vallo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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