Mazara del Vallo scontro fra scuolabus e auto | 13 feriti di cui otto bambini | Due alunni sono in condizioni gravi

A Mazara del Vallo, uno scontro tra uno scuolabus e un'auto ha provocato 13 feriti, tra cui otto bambini. Dopo l'incidente, il veicolo scolastico si è rovesciato su un lato. A bordo dello scuolabus c'erano studenti, alcuni dei quali si trovano in condizioni gravi. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e trasportare i feriti in ospedale.

A Mazara del Vallo (Trapani) uno scuolabus diretto verso la Borgata Costiera si è scontrato con un'auto. Dopo l'impatto, il mezzo scolastico si è coricato su un lato. A bordo viaggiavano gli alunni della Santa Gemma-Boscarino-Pirandello con i loro docenti, accompagnati da assistenti del servizio comunale. Tredici i feriti: otto bambini, due insegnanti, due assistenti e il conducente dell'autovettura. Due alunni sarebbero in condizioni più gravi, ma non in pericolo di vita., L'incidente è avvenuto intorno alle 14.30 di venerdì 29 maggio lungo la strada che porta a Borgata Costiera. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Mazara del Vallo, della polizia di Stato, della polizia municipale e di diverse ambulanze del 118. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Scontro tra scuolabus e auto a Mazara del Vallo: otto bambini feriti, due in gravi condizioni

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