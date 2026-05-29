Otto bambini sono rimasti feriti, due in condizioni gravi, in uno scontro tra uno scuolabus e un’auto avvenuto alle 14.30 a Mazara del Vallo. Lo scuolabus stava portando gli studenti a casa dopo le lezioni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato i feriti in ospedale. Le forze dell’ordine stanno verificando le cause dell’incidente.

L’incidente è avvenuto intorno alle 14.30, quando lo scuolabus stava effettuando il consueto servizio di accompagnamento degli studenti alle rispettive abitazioni al termine delle lezioni. All'improvviso, per cause ancora da definire, si è scontrato contro una Nissan Qashqai, ribaltandosi di lato. Tra i bambini feriti, uno avrebbe riportato una frattura ad una gamba Paura aMazara del Vallo, in Sicilia, doveuno scuolabusdiretto verso la Borgata Costiera si è ribaltato dopo esserestato coinvolto in un incidentecon una Nissan Qashqai. Il bilancio provvisorio sarebbe di14 feriti, tra cui 8 bambini, con due dei piccoli che sarebbero incondizioni gravi, ma fortunatamente non in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Mazara del Vallo, scontro tra scuolabus e auto: 8 bambini feriti, 2 in gravi condizioni

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Mazara, scontro tra scuolabus e auto: bambini feriti, due sono gravi

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