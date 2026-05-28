Matteo Messina Denaro trovato il tesoro della droga | maxi-sequestro da oltre 200 milioni di euro
Sequestrati oltre 200 milioni di euro di droga e denaro, ritenuti proventi del narcotraffico di Cosa Nostra dagli anni Ottanta. Il maxi-sequestro è stato effettuato in diverse località e comprende sostanze stupefacenti e somme di denaro. L’operazione ha coinvolto le forze dell’ordine, che hanno intercettato e confiscato il materiale durante indagini su attività criminali legate alla mafia. Non sono stati resi noti dettagli sui soggetti coinvolti o sulle modalità di movimentazione del patrimonio.
Il tesoro della droga di Matteo Messina Denaro è riemerso - spezzettato in nove Paesi - dopo decenni in cui era scomparso nei conti di decine di società. Una fortuna da oltre 200 milioni di euro che è stata sequestrata al termine di una complessa operazione internazionale coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo. Tre persone sono state arrestate con l'accusa di impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa., Secondo gli investigatori della procura nazionale antimafia, quei 200 milioni di euro sarebbero almeno una parte dell'enorme tesoro che Cosa Nostra, sotto la guida del capomafia ormai defunto Matteo Messina Denaro, ha accumulato grazie alle operazioni di narcotraffico a partire dagli anni Ottanta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Messina Denaro, trovato il tesoro del boss: 200 milioni di euro
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