Matteo Messina Denaro trovato il tesoro della droga | maxi-sequestro da oltre 200 milioni di euro

Notizia in breve

Sequestrati oltre 200 milioni di euro di droga e denaro, ritenuti proventi del narcotraffico di Cosa Nostra dagli anni Ottanta. Il maxi-sequestro è stato effettuato in diverse località e comprende sostanze stupefacenti e somme di denaro. L’operazione ha coinvolto le forze dell’ordine, che hanno intercettato e confiscato il materiale durante indagini su attività criminali legate alla mafia. Non sono stati resi noti dettagli sui soggetti coinvolti o sulle modalità di movimentazione del patrimonio.