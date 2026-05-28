Matteo Messina Denaro trovato il tesoro della droga | maxi-sequestro da oltre 200 milioni di euro | Palazzo Chigi | Servirà a rafforzare la sicurezza nelle stazioni
È stato sequestrato un patrimonio di oltre 200 milioni di euro, ritenuto il provento del narcotraffico di Cosa Nostra dagli anni Ottanta. Il tesoro, composto da denaro e beni, era distribuito in diverse località. Il sequestro è stato annunciato da fonti ufficiali e avviene in seguito a indagini di polizia. Palazzo Chigi ha dichiarato che i fondi saranno utilizzati per rafforzare la sicurezza nelle stazioni.
Il tesoro della droga di Matteo Messina Denaro è riemerso - spezzettato in nove Paesi - dopo decenni in cui era scomparso nei conti di decine di società. Una fortuna da oltre 200 milioni di euro che è stata sequestrata al termine di una complessa operazione internazionale coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo. Tre persone sono state arrestate con l'accusa di impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa., Secondo gli investigatori della procura nazionale antimafia, quei 200 milioni di euro sarebbero almeno una parte dell'enorme tesoro che Cosa Nostra ha accumulato grazie alle operazioni di narcotraffico a partire dagli anni Ottanta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Matteo Messina Denaro, trovato il tesoro del boss: 200 milioni di euro, così ha nascosto tutto
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