Notizia in breve

È stato sequestrato un patrimonio di oltre 200 milioni di euro, ritenuto il provento del narcotraffico di Cosa Nostra dagli anni Ottanta. Il tesoro, composto da denaro e beni, era distribuito in diverse località. Il sequestro è stato annunciato da fonti ufficiali e avviene in seguito a indagini di polizia. Palazzo Chigi ha dichiarato che i fondi saranno utilizzati per rafforzare la sicurezza nelle stazioni.