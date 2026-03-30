Sistemazione idraulica e riqualificazione ambientale del fiume Sabato | via ai lavori nel tratto urbano di Atripalda

Sono stati affidati i lavori per il secondo lotto di interventi sulla sistemazione idraulica e la riqualificazione ambientale del fiume Sabato nel tratto urbano di Atripalda. L'intervento riguarda un tratto specifico del fiume situato nella zona cittadina. Le opere prevedono interventi sulla rete idraulica e interventi di miglioramento ambientale lungo il corso d'acqua.

Appaltati gli interventi del secondo lotto per la messa in sicurezza e il rinnovamento ambientale. Buonopane: “Completato un percorso strategico per il territorio” Sono stati aggiudicati i lavori del secondo lotto per la sistemazione idraulica e la riqualificazione ambientale del fiume Sabato, lungo il tratto urbano di Atripalda.È stata pubblicata sull’albo pretorio della Provincia la determina con la proposta di aggiudicazione all’impresa Nuovaedil srl, con sede legale ad Ariano Irpino. I lavori del secondo lotto interessano il tratto che va dall’ingresso della villa comunale fino al ponte di via Gramsci.È prevista, tra l’altro, la realizzazione di due attraversamenti del fiume Sabato in carpenteria metallica, in corrispondenza del ponte di imbocco di via Fiume e il ponte di imbocco in prossimità della Dogana. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Sistemazione idraulica e riqualificazione ambientale del fiume Sabato: via ai lavori nel tratto urbano di Atripalda Articoli correlati Fiume Sabato, affidati i lavori per la riqualificazione ambientaleTempo di lettura: 2 minutiSono stati aggiudicati i lavori del secondo lotto per la sistemazione idraulica e la riqualificazione ambientale del fiume... Annunciati i lavori di sistemazione e miglioramento idraulico del tratto del fiume Pescara che attraversa SpoltoreA marzo inizieranno i lavori di sistemazione e miglioramento idraulico del tratto del fiume Pescara che attraversa Spoltore, nell'area di via Arno al...