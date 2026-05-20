I riflettori europei si accendono sul fiume Savio nell’ambito del progetto ' Riwet – Interreg Europe'

L’attenzione europea si concentra sul fiume Savio attraverso il progetto ‘Riwet – Interreg Europe’. Nel quadro di questa iniziativa, l’amministrazione comunale di Cesena continua le attività volte a valorizzare e gestire il paesaggio naturale e seminaturale dell’area. Il progetto coinvolge diversi attori e punta a promuovere interventi specifici per il territorio, con un’attenzione particolare alla tutela ambientale e alla sostenibilità. Il percorso avviato si inserisce in un quadro di collaborazioni a livello europeo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui