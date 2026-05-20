I riflettori europei si accendono sul fiume Savio nell’ambito del progetto ' Riwet – Interreg Europe'
L’attenzione europea si concentra sul fiume Savio attraverso il progetto ‘Riwet – Interreg Europe’. Nel quadro di questa iniziativa, l’amministrazione comunale di Cesena continua le attività volte a valorizzare e gestire il paesaggio naturale e seminaturale dell’area. Il progetto coinvolge diversi attori e punta a promuovere interventi specifici per il territorio, con un’attenzione particolare alla tutela ambientale e alla sostenibilità. Il percorso avviato si inserisce in un quadro di collaborazioni a livello europeo.
Prosegue il percorso avviato dall’amministrazione comunale di Cesena dedicato alla valorizzazione e alla gestione del Paesaggio Naturale e Seminaturale del fiume Savio. Nelle giornate di giovedì 14 e venerdì 15 maggio la città ha ospitato delegati arrivati da Paesi Bassi, Spagna, Lettonia. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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