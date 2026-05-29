Una perdita di gas da una tubazione di media pressione si è verificata ieri poco dopo le 12 in viale Tazio Nuvolari, tra il PalaBarton e il laghetto. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente e hanno evacuato temporaneamente il palazzetto. Il guasto è stato prontamente riparato. Nessuna persona è rimasta ferita.

Poco dopo le 12 di ieri, una squadra dei vigili del fuoco del comando di Perugia è intervenuta in viale Tazio Nuvolari, nel tratto compreso tra la Palabarton e il laghetto, per una perdita di gas da una tubazione di media pressione. Sul posto è tempestivamente giunta la prima partenza della centrale. Contestualmente, la polizia locale ha interdetto il traffico veicolare nell’area per ragioni di sicurezza. A causa della criticità della fuga - riferiscono gli stessi vigili del fuoco - è stato disposto lo sgombero del vicino palazzetto, dove sono state evacuate circa cinuqanta persone presenti all’interno. Nessuna di esse ha riportato conseguenze fisiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maxi fuga di gas in via Nuvolari. Evacuato il PalaBarton. Guasto alla rete, subito risolto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Romano, fuga di gas durante scavi: evacuato un asilo nidoA Romano di Lombardia, venerdì 20 marzo, intorno alle 12, una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in via Confalonieri a seguito di una perdita...

Fuga di gas a Riano, conduttura rotta durante i lavori per la fibra telefonica: evacuato un palazzoA Riano, durante i lavori per l'installazione della fibra telefonica, si è verificata una rottura di una conduttura che ha provocato una fuga di gas.

Temi più discussi: Maxi fuga di gas in via Nuvolari. Evacuato il PalaBarton. Guasto alla rete, subito risolto; Perugia, fuga di gas in viale Tazio Nuvolari: evacuate 50 persone; Perugia, fuga gas in viale Nuvolari: evacuate 50 persone.

Fuga di gas in viale Tazio Nuvolari a Perugia, evacuate 50 personePoco dopo le ore 12.00 di oggi, una squadra dei vigili del fuoco del comando di Perugia è intervenuta in viale Tazio Nuvolari, nel tratto compreso tra la Palabarton e il laghetto, per una perdita di g ... ansa.it

Perugia, perdita di gas per strada: traffico bloccato, evacuate 50 personeFuga di gas in via Tazio Nuvolari, nel tratto compreso tra il PalaBarton e il laghetto del Percorso Verde, intorno a mezzogiorno di giovedì 28 maggio. Secondo quanto ricostruito si è trattato di una ... perugiatoday.it