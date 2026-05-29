Maxi fuga di gas in via Nuvolari Evacuato il PalaBarton Guasto alla rete subito risolto

Da lanazione.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una perdita di gas da una tubazione di media pressione si è verificata ieri poco dopo le 12 in viale Tazio Nuvolari, tra il PalaBarton e il laghetto. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente e hanno evacuato temporaneamente il palazzetto. Il guasto è stato prontamente riparato. Nessuna persona è rimasta ferita.

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Poco dopo le 12 di ieri, una squadra dei vigili del fuoco del comando di Perugia è intervenuta in viale Tazio Nuvolari, nel tratto compreso tra la Palabarton e il laghetto, per una perdita di gas da una tubazione di media pressione. Sul posto è tempestivamente giunta la prima partenza della centrale. Contestualmente, la polizia locale ha interdetto il traffico veicolare nell’area per ragioni di sicurezza. A causa della criticità della fuga - riferiscono gli stessi vigili del fuoco - è stato disposto lo sgombero del vicino palazzetto, dove sono state evacuate circa cinuqanta persone presenti all’interno. Nessuna di esse ha riportato conseguenze fisiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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