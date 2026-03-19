Un gruppo di almeno sei persone ha assaltato uno stabilimento Prada, utilizzando veicoli come ariete per sfondare l’ingresso. I complici hanno bloccato le strade con furgoni rubati e sono entrati nel sito, portando via centinaia di scarpe griffate. Il furto ha coinvolto un valore di svariate migliaia di euro, secondo quanto riferito.

Un “commando” di almeno sei persone, un ingresso sfondato utilizzando dei veicoli come ariete e una barriera di furgoni rubati posizionati di traverso per bloccare le strade. È la sequenza dell’ assalto avvenuto intorno alle 4.00 di oggi allo stabilimento Prada di Dolo, in provincia di Venezia. Un’incursione pianificata che ha impedito l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine. Il bottino del furto? Non il contenuto delle casseforti, bensì le preziose calzature griffate pronte per essere immesse nel mercato del lusso. La dinamica: auto-ariete e barricate per bloccare la polizia. Tutto si è consumato intorno alle 4:00 di questa mattina.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Maxi furto da Prada: commando armato assalta lo stabilimento e ruba centinaia di scarpe griffate per svariate migliaia di euro

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