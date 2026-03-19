Un furto di grandi dimensioni si è verificato nello stabilimento Prada di Dolo, dove un gruppo di persone ha forzato l’ingresso e ha rubato centinaia di paia di scarpe. La scena è sembrata quella di un film, con i ladri che sono entrati e sono fuggiti con un bottino valutato in centinaia di migliaia di euro. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Poco prima dell’alba, lo stabilimento Prada di Dolo, a Venezia, è stato oggetto di un maxi furto da parte di un gruppo di sei o sette persone. Sono centinaia le scarpe sottratte per un valore ancora tutto da calcolare. La banda sarebbe entrata con diversi veicoli, sfondando l’ingresso dello stabilimento. Molto organizzati, quando sono arrivati i carabinieri sul posto si sono trovati chiusi nell’ultimo tratto di accesso alla fabbrica e hanno proseguito a piedi. Furto nello stabilimento di Prada Verso le quattro di notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 marzo, un gruppo composto da sei o sette persone è entrato nello stabilimento di Prada a Dolo, vicino a Venezia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Maxi furto da Prada a Dolo con scene da film, rubate scarpe per centinaia di migliaia di euro

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Venezia, maxifurto da Prada: rubate scarpe per migliaia di euro #prada x.com