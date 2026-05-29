Max Allegri è stato confermato come allenatore di una squadra di calcio, anche se l’annuncio ufficiale non è stato ancora pubblicato sui canali istituzionali. Il suo percorso professionale include esperienze in diverse squadre di alto livello, con risultati variabili. La sua filosofia di gioco si differenzia da quella di allenatori più rigidi, prediligendo un approccio più flessibile. La decisione è stata comunicata attraverso fonti di stampa, mentre l’ufficialità resta in attesa di comunicazioni formali.

Il curriculum di Max Allegri Manca ancora il tweet presidenziale a suggellarne l'ufficialità ma ormai è fatta. Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, il tredicesimo dell'era De Laurentiis. Succede ad Antonio Conte, che ha lasciato la squadra azzurra con un anno di anticipo domenica scorsa dopo la gara con l'Udinese. E dopo aver condotto, in due anni, i partenopei ad un primo e un secondo posto e alla vittoria della Supercoppa Italiana. Quello di Allegri è, per certi versi, un "ritorno" al Napoli. Da calciatore ha militato, per sette giornate, nel corso della disgraziata stagione 199798. Dopo aver trascorso i... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Max Allegri l’esatto opposto dell’allenatore integralista

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