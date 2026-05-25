Trump afferma che la sua proposta di accordo con l’Iran è l’esatto opposto di quella dell’ex presidente Obama

Da metropolitanmagazine.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Trump ha dichiarato che la sua proposta di accordo con l’Iran è “l’esatto opposto” di quella dell’ex presidente Obama. Alcuni senatori repubblicani e ex funzionari del GOP hanno espresso preoccupazioni riguardo l’accordo proposto, senza specificare ulteriori dettagli. La discussione riguarda le differenze tra le proposte di trattato e le dichiarazioni pubbliche dei politici coinvolti. La posizione di Trump si basa su un confronto diretto con le politiche precedenti dell’amministrazione Obama.

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L’accordo di Obama “era la strada diretta verso lo sviluppo di un’arma nucleare da parte dell’Iran“, ha scritto Trump sui suoi social media domenica. “Non è così per la transazione attualmente in fase di negoziazione con l’Iran da parte dell’amministrazione Trump: anzi, è ESATTAMENTE IL CONTRARIO!” Trump ha poi aggiunto che le relazioni tra Stati Uniti e Iran stanno diventando “molto più professionali e produttive” e che non c’è fretta di raggiungere un accordo di pace con il regime. “I negoziati stanno procedendo in modo ordinato e costruttivo, e ho informato i miei rappresentanti di non affrettare un accordo, dato che il tempo è dalla nostra parte. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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