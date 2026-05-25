Trump afferma che la sua proposta di accordo con l’Iran è l’esatto opposto di quella dell’ex presidente Obama

Trump ha dichiarato che la sua proposta di accordo con l’Iran è “l’esatto opposto” di quella dell’ex presidente Obama. Alcuni senatori repubblicani e ex funzionari del GOP hanno espresso preoccupazioni riguardo l’accordo proposto, senza specificare ulteriori dettagli. La discussione riguarda le differenze tra le proposte di trattato e le dichiarazioni pubbliche dei politici coinvolti. La posizione di Trump si basa su un confronto diretto con le politiche precedenti dell’amministrazione Obama.

L’accordo di Obama “era la strada diretta verso lo sviluppo di un’arma nucleare da parte dell’Iran“, ha scritto Trump sui suoi social media domenica. “Non è così per la transazione attualmente in fase di negoziazione con l’Iran da parte dell’amministrazione Trump: anzi, è ESATTAMENTE IL CONTRARIO!” Trump ha poi aggiunto che le relazioni tra Stati Uniti e Iran stanno diventando “molto più professionali e produttive” e che non c’è fretta di raggiungere un accordo di pace con il regime. “I negoziati stanno procedendo in modo ordinato e costruttivo, e ho informato i miei rappresentanti di non affrettare un accordo, dato che il tempo è dalla nostra parte. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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