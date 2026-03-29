Mbaye Niang ha commentato positivamente l’operato dell’allenatore del Paris Saint-Germain, sottolineando che, a suo avviso, lui rappresenta un esempio diverso rispetto agli altri allenatori attuali. Secondo le sue parole, dall’arrivo a inizio stagione, l’allenatore ha introdotto cambiamenti significativi nel modo di lavorare e nella cultura della squadra, distinguendosi per il suo approccio.

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© Calcionews24.com - Luis Enrique elogiato da Niang: «Gli allenatori oggi non servono a nulla, lui invece è l’esatto opposto! Vi spiego il motivo»

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