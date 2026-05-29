Max Allegri è stato scelto come nuovo allenatore del Napoli, sostituendo Antonio Conte. La società ha deciso di affidargli la guida tecnica della squadra, con l’obiettivo di continuare il progetto dopo l’addio di Conte. La scelta segue un’attenta valutazione del mercato e delle caratteristiche del tecnico, noto per il suo stile tattico e l’esperienza in serie A. La squadra si prepara a un nuovo ciclo sotto la guida di Allegri, che lavorerà sulla formazione e sul modulo.

? In Sintesi Massimiliano Allegri è il prescelto per raccogliere l’eredità di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Dopo aver risolto il contratto che lo legava al Milan fino al 2027, il tecnico toscano ha accettato un accordo biennale da circa 5 milioni di euro a stagione. La scelta di Aurelio De Laurentiis, che ha preferito Allegri a Vincenzo Italiano, ricompone l’asse dirigenziale con il ds Giovanni Manna, già collaudato ai tempi della Juventus. Dal punto di vista tattico, il Napoli passerà a un 3-5-2 organizzato e verticale, esaltando giocatori come Buongiorno, Lobotka, McTominay e Hojlund. Per Allegri si tratta di un ritorno: aveva già vestito la maglia azzurra da calciatore nella sfortunata stagione 1997-98. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Max Allegri al Napoli: è la scelta giusta dopo Conte? Modulo, formazione e mercato

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Allegri è del Napoli! Scelta giusta!

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Official: Vincenzo Italiano resmi mengakhiri kontraknya di Bologna. Leaving. Antonio Conte Leaving Napoli Maurizio Sarri Leaving Lazio Raffaele Paladino Leaving Atalanta Max Allegri Sacked by Milan Maurizio Sarri Join Atalanta Max Allegri Join Napoli A x.com

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