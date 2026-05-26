Il Napoli ha deciso di affidare la panchina a Vincenzo Italiano, con i colloqui finalizzati dopo un incontro a Roma tra la dirigenza e l’allenatore. La scelta segue le trattative con altri candidati e si configura come la soluzione definitiva per la guida tecnica della squadra. Non sono stati resi noti dettagli sul contratto o sulla durata dell’accordo. La decisione arriva dopo un confronto tra le parti che si è concluso positivamente.

? In Sintesi Il Napoli ha scelto la sua nuova guida tecnica: i contatti con Vincenzo Italiano sono giunti alle battute finali dopo un vertice decisivo tenutosi a Roma con la dirigenza azzurra. L’attuale allenatore del Bologna avrà il difficile compito di raccogliere l’eredità di Antonio Conte, che ha lasciato il club domenica 24 maggio 2026 dopo aver conquistato uno Scudetto, una Supercoppa e un secondo posto. La scelta di Aurelio De Laurentiis segna una profonda discontinuità filosofica: si passerà dal pragmatismo e dal 3-4-2-1 contiano a un 4-3-3 (o 4-2-3-1) basato su possesso palla, pressing alto e transizioni veloci. Il nuovo sistema tattico esalterà le caratteristiche di giocatori come David Neres, Scott McTominay e Alessandro Buongiorno. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Italiano allenatore del Napoli: è la scelta giusta dopo Conte?

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Napoli, Italiano è la scelta per il dopo-Conte: accordo a un passoIl Napoli sta per annunciare ufficialmente Vincenzo Italiano come nuovo allenatore.

Nuovo allenatore Napoli: per il dopo Conte, ci sono Sarri, Allegri e ItalianoDopo l'addio di Antonio Conte, il Napoli si trova di fronte alla scelta del nuovo allenatore.

Temi più discussi: Bologna, il futuro di Italiano è un rebus. Il tecnico rossoblù può finire al Napoli di De Laurentiis dopo l'addio di Antonio Conte; Nuovo allenatore Napoli, Italiano la pista per il dopo Conte; Napoli, il nome nuovo è Italiano. Sarri e Allegri più lontani, ADL tentato dalla scommessa; Napoli, vertice per il nuovo allenatore: Italiano o Allegri per il dopo Conte.

Pedullà: Alcune cose a margine 1) L’incontro è andato bene. Oggi #Italiano resta la prima scelta del #Napoli (da ieri) 2) Il #Bologna era a conoscenza. Adesso l’allenatore incontrerà il club entro 48 ore, prevedibilmente giovedì. Ha già comunicato l’intenzione x.com

Vincenzo Italiano è in vantaggio su Max Allegri nella corsa per diventare il nuovo allenatore del Napoli. I contatti sono in corso tra Italiano, De Laurentiis e Manna, mentre la situazione di Allegri non è stata ancora completamente esplorata fino ad ora oggi. reddit

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È Vincenzo Italiano il prossimo allenatore del Napoli, De Laurentiis ha rotto gli indugiItaliano ha ottenuto risultati in tutte le squadre: dallo Spezia alla Fiorentina al Bologna. È una scelta meritocratica. Niente Allegri ... ilnapolista.it