Biasin | Italiano scelta giusta per il Napoli dopo Conte

Da forzazzurri.net 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’addio di Antonio Conte al Napoli si è concluso senza dichiarazioni pubbliche o scontri. Dopo la partenza dell’allenatore, la società ha scelto di affidarsi a un nuovo tecnico, ritenuto adatto alla guida della squadra. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli pubblici sul motivo dell’addio. La scelta è stata definita come quella più corretta per la squadra in questa fase.

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L’addio di Antonio Conte al Napoli si è consumato senza strappi pubblici. Dopo l’ultima partita, il tecnico ha salutato l’ambiente con serenità. Un comportamento che ha dato valore alla conclusione di un ciclo importante, segnato da risultati di primo piano. Il bilancio del biennio resta infatti molto positivo. Conte lascia dopo aver conquistato uno scudetto e una Supercoppa italiana. L’ultima annata non ha rispettato fino in fondo le aspettative del club. Tuttavia, il Napoli è riuscito a limitare i danni e a chiudere la stagione mantenendo una prospettiva importante per il futuro. A sottolinearlo è Fabrizio Biasin nel suo editoriale per Tuttomercatoweb. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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