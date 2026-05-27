L’addio di Antonio Conte al Napoli si è concluso senza dichiarazioni pubbliche o scontri. Dopo la partenza dell’allenatore, la società ha scelto di affidarsi a un nuovo tecnico, ritenuto adatto alla guida della squadra. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli pubblici sul motivo dell’addio. La scelta è stata definita come quella più corretta per la squadra in questa fase.

L’addio di Antonio Conte al Napoli si è consumato senza strappi pubblici. Dopo l’ultima partita, il tecnico ha salutato l’ambiente con serenità. Un comportamento che ha dato valore alla conclusione di un ciclo importante, segnato da risultati di primo piano. Il bilancio del biennio resta infatti molto positivo. Conte lascia dopo aver conquistato uno scudetto e una Supercoppa italiana. L’ultima annata non ha rispettato fino in fondo le aspettative del club. Tuttavia, il Napoli è riuscito a limitare i danni e a chiudere la stagione mantenendo una prospettiva importante per il futuro. A sottolinearlo è Fabrizio Biasin nel suo editoriale per Tuttomercatoweb. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Biasin: “Italiano scelta giusta per il Napoli dopo Conte”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Italiano allenatore del Napoli: è la scelta giusta dopo Conte?Il Napoli ha deciso di affidare la panchina a Vincenzo Italiano, con i colloqui finalizzati dopo un incontro a Roma tra la dirigenza e l’allenatore.

Napoli, Italiano è la scelta per il dopo-Conte: accordo a un passoIl Napoli sta per annunciare ufficialmente Vincenzo Italiano come nuovo allenatore.