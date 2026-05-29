Maturità 2026 | le prove nelle sezioni EsaBac liceo classico europeo classi sperimentali opzioni internazionali DECRETI

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha approvato i decreti del 27 maggio 2026 riguardanti le modalità d’esame di maturità per le sezioni EsaBac, EsaBac techno, liceo classico europeo, opzioni internazionali in cinese, spagnolo e tedesco, e le classi sperimentali. I decreti sono attualmente in fase di registrazione. Queste norme stabiliscono le procedure per le prove d’esame in queste sezioni e opzioni internazionali.

Per i percorsi EsaBac è confermata la prova specifica nell’ambito dell’esame di maturità. La parte EsaBac comprende prove di lingua e letteratura francese e storia; il punteggio è espresso in ventesimi e, per il rilascio del Baccalauréat, è richiesto almeno 1220. Per EsaBac techno le prove riguardano lingua, cultura e comunicazione francese, oltre alla storia veicolata in francese. La terza prova scritta viene ricondotta al punteggio della seconda prova della maturità. Nel liceo classico europeo l’esame prevede due prove scritte e il colloquio. La seconda prova riguarda “lingua e letteratura classica”: agli studenti sono proposti due brani, uno in greco e uno in latino, tra i quali scegliere per la traduzione, con questionario di comprensione e comparazione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Maturità 2026 il 18 giugno: latino al classico e matematica allo scientifico, cambia l'orale

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