A meno di una settimana dall'inizio dell'esame di maturità 2026, circa 500.000 studenti si preparano a affrontare le prove. Le date ufficiali sono state comunicate e le materie degli scritti e degli orali sono state rese note. Gli studenti dovranno sostenere le prove in diverse giornate, con le materie scelte tra quelle indicate dal ministero. Le sessioni si svolgeranno nel rispetto di un calendario prestabilito.

Manca poco all’esame di maturità 2026: tra pochi giorni quasi mezzo milione di studenti sarà sui banchi di scuola per affrontare quella che ancora viene considerata dai ragazzi un ‘rito di passaggio’ verso il mondo dei grandi: l’esame di Stato per ottenere il tanto agognato diploma e che chiude il ciclo scolastico delle scuole superiori. Le prove scritte. Il primo ‘appuntamento’ è il 18 giugno alle 8.30 con il tema di Italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio, cui seguirà, il giorno successivo, la prova caratterizzante della scuola che si è frequentata, la cosiddetta seconda prova. La prima prova scritta quindi è il tema di italiano, comune a tutti gli indirizzi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Maturità 2026, date e materie di scritti e orali: ecco come funziona

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Maturità 2026, svelate le materie degli scritti e dellorale

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