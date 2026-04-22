Tra poche settimane, più di 500 mila studenti si preparano ad affrontare l’esame di maturità 2026. Il percorso comprende due prove scritte, con la prima comune a tutti e la seconda dedicata all’indirizzo di studio, oltre a un colloquio orale. Le date, gli orari e i dettagli sul punteggio sono stati comunicati e saranno fondamentali per la preparazione degli studenti.

Si avvicina, per oltre 500 mila studenti, l’ esame di maturità 2026. Anche quest’anno prevede due prove scritte, la prima uguale per tutti e la seconda di indirizzo, e una prova oral e. Ecco tutto quello che c’è da sapere su date, orari e materie. Le prove scritte. La prima prova scritta, che inizierà il 18 giugno alle ore 8.30, sarà uguale per tutti. Gli studenti potranno scegliere tra tre tipi di tracce: la tipologia A (due tracce, analisi del testo, prosa o poesia), la tipologia B (tre tracce, testo argomentativo, di cui uno storico) e la tipologia C (due tracce, tema di attualità). Per quanto riguarda la seconda prova scritta, che si terrà il giorno successivo, verterà su una o più discipline che caratterizzano il percorso di studio degli studenti (ad esempio, latino per il classico, matematica per lo scientifico, etc).🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Maturità 2026, la guida: date, prove, orari e punteggio

Notizie correlate

La partecipazione come commissario esterno alla Maturità 2026 dà punteggio nelle GPS o nella mobilità?Nel question time dell’8 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Stefano Cavallini, rappresentante della...

Mercati agricoli a Bologna: la guida con date, orari, prodotti e caratteristicheDal Mercaro Ritrovato della Cineteca ai domenicali di Piazza Aldrovandi e Piazza Carducci, passando per tutti i quartieri di Bologna giorno per...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Maturità 2026, domanda commissari esterni e Presidenti entro oggi 13 aprile: chi deve compilarla, chi può non farlo. I compensi [LO SPECIALE]; Esami di maturità 2026, tra nuovo Curriculum e prove Invalsi: cosa è cambiato? - GUIDA SCARICABILE; Esame orale maturità: la guida definitiva su tutto; Commissari esterni della Maturità 2026: come scoprire chi sono in anticipo e prepararsi.

Esami di maturità 2026, date, orari e tracce: tutto quello che c’è da sapereTutto quello che c'è da saper sulla prova finale per i maturandi del 2026: prove, colloqui, commissioni d'esame e punteggio ... ilriformista.it

Maturità 2025/2026: esame preliminare per candidati esterni. La proceduraL’ordinanza per l’anno scolastico 2025/2026 stabilisce le regole per lo svolgimento dell’esame di maturità, con indicazioni precise anche per i candidati esterni, cioè coloro che non frequentano regol ... orizzontescuola.it

Prenota il tuo posto per la simulazione maturità 2026. @fanpiùattivi Studi in Corso 2.0 - facebook.com facebook

L’ordinanza per l’anno scolastico 2025/2026 stabilisce le regole per lo svolgimento dell’esame di maturità, con indicazioni precise anche per i candidati esterni, cioè coloro che non frequentano regolarmente l’ultimo anno di scuola. x.com