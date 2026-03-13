Maturità 2026 la novità che influirà molto all’orale | come funziona il nuovo Curriculum

Mancano meno di cento giorni alla Maturità 2026 e la preparazione al colloquio orale si concentra sempre di più sul Curriculum dello studente. Questo nuovo strumento sta diventando un elemento chiave per gli studenti, che lo utilizzano per presentare le proprie esperienze e competenze. La sua introduzione sta modificando il modo di affrontare la prova orale, rendendola più orientata alla personalizzazione.

Inizia il conto alla rovescia: mancano meno di cento giorni alla Maturità 2026. Ta ripassi, simulazioni e preparazione al colloquio orale, c’è uno strumento che sta assumendo un ruolo sempre più centrale: il Curriculum dello studente. Non si tratta più di un semplice allegato al diploma, ma il documento si è trasformato in una vera fotografia del percorso formativo e personale degli studenti, utile non solo durante l’esame ma anche per orientarsi tra università, formazione post-diploma e primi passi nel mondo del lavoro. Dal 2026 arriva inoltre una novità importante: nuove sezioni dedicate alle prove Invalsi e alla certificazione delle competenze di inglese. 🔗 Leggi su Panorama.it

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