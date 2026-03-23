Obblighi di pubblicazione dei dati sui pagamenti | sul SIDI disponibile nuova funzione NOTA

Con una nota del 20 marzo, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato l’attivazione di una nuova funzionalità nel Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI), in attuazione della delibera ANAC n. 481 del 3 dicembre 2025. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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