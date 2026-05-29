Matteo Berrettini ha vinto al terzo turno del Roland Garros 2026, battendo con tre set 6-4 il tennista francese Arthur Rinderknech. Era assente da questo torneo da quattro anni e ha dichiarato di aver apprezzato di poter giocare partite di questo livello. Ha anche commentato la sfortuna di Sinner, senza specificare ulteriori dettagli.

Dopo aver saltato per un motivo o per l’altro le ultime quattro edizioni consecutive del torneo, Matteo Berrettini raggiunge il terzo turno al Roland Garros 2026 battendo con un triplice 6-4 il padrone di casa francese Arthur Rinderknech (n.22 del seeding) nella sessione serale sul Philippe Chatrier. Il tennista romano troverà ai sedicesimi l’argentino Francisco Comesaña, che ha avuto la meglio sull’azzurro Luciano Darderi per 6-4 al quinto set. “ Tornare su questo campo dopo tutti i miei problemi? È speciale, sono felice. Ero felice già ieri quando ho saputo che avrei giocato sul centrale, dopo tanti anni, e sapevo che l’atmosfera sarebbe stata incredibile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Berrettini: “Mi era mancato godermi questo tipo di partite. Sinner? È stato davvero sfortunato”

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