Matteo Berrettini ha dichiarato di voler godersi il torneo di Roma. Ha anche commentato Sinner, affermando che non ci sono parole per descriverlo. Berrettini ha recentemente partecipato alla vittoria della squadra italiana alle Finals di Coppa Davis, che ha portato al terzo titolo consecutivo.

Matteo Berrettini ha fatto parte della squadra che nelle Finals di Coppa Davis ha conquistato il titolo per la terza volta consecutiva. L’Ital-tennis nelle ultime stagioni ha fatto la voce, anche senza l’apporto di Jannik Sinner nell’ultima edizione. E così, quest’oggi, ha avuto luogo al Quirinale l’incontro col presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per celebrare i successi del team maschile e di quello femminile, due volte a segno in BJK Cup. “ Non ci si abitua mai e fa piacere essere presenti al Quirinale per occasioni così speciali. E’ bello il percorso che stiamo facendo e vedere come siamo forti come squadra. E’ un bel momento anche per passare un po’ di tempo insieme “, ha raccontato Berrettini ai microfoni di Sky Sport.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Berrettini: “Mi voglio godere il torneo a Roma. Sinner? Non ci sono parole per descriverlo”

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