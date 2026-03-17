Valditara edilizia scolastica | In Calabria investite risorse enormi 822 milioni Mai era stato avviato un piano di questo tipo

Il ministro dell’istruzione ha annunciato in Calabria un investimento di 822 milioni di euro destinato all’edilizia scolastica, un importo mai visto prima in regione. Sono inoltre previsti interventi su intelligenza artificiale e riforma tecnica. L’obiettivo dichiarato è contrastare la dispersione scolastica attraverso risorse ingenti e programmi specifici. La comunicazione riguarda un piano di investimenti che, secondo quanto riferito, non aveva precedenti in termini di entità.

Valditara in Calabria annuncia investimenti record per edilizia, IA e riforma tecnica, contrastando la dispersione scolastica L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Edilizia scolastica, Valditara firma decreto da 206,8 milioni di euro per piano antincendio e messa in sicurezza scuoleUn nuovo stanziamento è stato disposto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per interventi urgenti negli edifici scolastici. Valditara: “Sì a finanziamenti privati nell’edilizia scolastica, l’Italia ferma allo 0,5%”A margine di un evento dedicato alla riqualificazione della scuola del Parco Nord, a Cinisello Balsamo, il ministro dell’Istruzione Giuseppe... Una selezione di notizie su Valditara edilizia scolastica In... Temi più discussi: Didacta Italia 2026 apre con il ministro Valditara e il pieno di visitatori; Valditara, Calabria la regione che più ha investito sull'istruzione tecnica; Fiera Didacta Firenze 2026, le interviste della Tecnica della Scuola del primo giorno. Valditara e l'importanza della musica in classe; Didacta Italia 2026, il Ministro Valditara inaugura la fiera dell'istruzione alla Fortezza da Basso. Valditara, Calabria la regione che più ha investito sull'istruzione tecnicaLa Calabria è la regione che ha più investito, più scommesso sulla riforma dell'istruzione tecnica e professionale. Per numero di studenti e di scuole coinvolte è la prima in Italia in termini relati ... ansa.it Maturità, edilizia scolastica e IA: il ministro Valditara risponde agli studentiIl ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara ai microfoni di Radio Classica, nell’ambito della rubrica Filo Diretto, che accompagna le tappe di orientamento del Salone dello studente ... italiaoggi.it Un ridimensionamento che arriva nonostante le rassicurazioni dei giorni scorsi del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che aveva negato i tagli - facebook.com facebook 17 marzo, Valditara celebra la Giornata dell'unità nazionale x.com