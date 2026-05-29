Matteo Arnaldi è tornato tra i primi 100 giocatori del ranking mondiale. Dopo aver vinto il secondo turno a Roland Garros, il suo punteggio è salito a 636 punti, rispetto ai 586 dell’aggiornamento precedente. La sua posizione è passata dal 104° al 94° posto. Parallelamente, continua la corsa di Arnaldi con un altro italiano, che si trova vicino a lui nella classifica.

Matteo Arnaldi prosegue il proprio cammino nel Roland Garros 2026 di tennis: l’azzurro con il successo nel secondo turno sale a quota 636 punti in classifica, mentre nell’aggiornamento di lunedì 25 maggio si trovava a 586, e scala 10 posizioni, salendo dal 104° al 94° posto. L’italiano, infatti, scarterà 50 punti lunedì 8 giugno, essendo uscito al secondo turno al Roland Garros 2025: proprio questi 50 punti di scarto fanno scivolare l’azzurro, a parità di risultato a Parigi, alle spalle di Matteo Berrettini, che come Arnaldi sta provando a risalire la china. Arnaldi passando agli ottavi andrebbe a 736, all’81° posto, mentre salirebbe a quota... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Arnaldi torna in top100! Le posizioni guadagnate e la corsa parallela con Berrettini

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