Matteo Arnaldi ha raggiunto nuovamente la top 100 della classifica mondiale di tennis dopo la sua recente prestazione agli Internazionali d’Italia, dove ha battuto un avversario di rilievo nel torneo. La sua vittoria a Roma gli ha permesso di salire diverse posizioni e di consolidare la propria posizione nel ranking. Se dovesse continuare con questa crescita, potrebbe ulteriormente migliorare la propria posizione nelle prossime settimane.

Matteo Arnaldi ha firmato il colpaccio a effetto agli Internazionali d’Italia, sconfiggendo l’australiano Alex de Minaur in tre set: splendida rimonta da parte del tennista ligure, che si è imposto di fronte al proprio pubblico del Foro Italico con il punteggio di 4-6, 7-6(5), 6-4 e si è meritato la qualificazione al terzo turno, dove se la dovrà vedere con la tanto chiacchierata promessa spagnola Rafael Jodar. Il risultato odierno è stato fondamentale per Matteo Arnaldi in termini in classifica internazionale: ha conquistato 50 punti, ha guadagnato dieci posizioni e si è issato virtualmente al 96mo posto del ranking ATP con 636 punti all’attivo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quante posizioni guadagna Matteo Arnaldi? Ritorno in top100! E se avanzasse ancora a Roma…

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