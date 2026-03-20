Elena Di Cioccio commenta una donna che si sente inadeguata nel rapporto, nonostante si impegni a curare il suo aspetto con trucco e vestiti sexy. La donna sostiene che ci sarà sempre qualcuna più giovane e desiderabile, e questa convinzione alimenta un senso di insicurezza. La sua testimonianza mette in risalto come molte donne vivano questa percezione, riflettendo un problema diffuso.

La settimana scorsa ci siamo infilati nella storia storia mordi e fuggi di un’amica: occhi verdi, artista di strada, chimica fulminante ma senza futuro. Una di quelle cose che ti fanno dire «wow» mentre succedono e «ahia» subito dopo. (Se volete rileggerla: qui). E i vostri commenti, come sempre, non hanno deluso. «Ma sono l'unica ad avere la convinzione che tutte queste lettere anonime siano in realtà articoli scritti di sana pianta da Vanity Fair??» «Però a me è successo veramente.serata magica, suonava la chitarra, aveva i dred, arrivava da lontano, era bellissimo.ed era il 1996. È rimasto qualche giorno e poi è ripartito, mai più rivisto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Sento di non essere mai abbastanza per il mio lui, anche se mi trucco e mi metto un vestitino sexy, ci sarà sempre quella più giovane che lui guarderà con più desiderio». Risponde Elena Di Cioccio

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