Le amiche single di una delle protagoniste del matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce si sono lamentate di sentirsi escluse. Le proteste sono arrivate attraverso messaggi sui social, dove hanno espresso il loro disappunto per non essere state invitate alle nozze. La coppia, molto seguita, si appresta a sposarsi in un evento che attirerà molta attenzione mediatica. Le amiche hanno anche condiviso foto e commenti che evidenziano la loro delusione.

Il matrimonio Taylor Swift e Travis Kelce promette già di essere uno degli eventi mondani più seguiti dell’anno, ma attorno alle nozze della popstar americana e del campione della National Football League non mancano le prime polemiche. Secondo quanto riportato dal tabloid britannico Daily Mail, alcune invitate avrebbero espresso malumore per una particolare regola di etichetta adottata dagli sposi: le donne single dovrebbero partecipare senza accompagnatore. La cerimonia, che secondo le indiscrezioni sarebbe in programma il prossimo 3 luglio a New York, resta avvolta dal massimo riserbo. Né Taylor Swift né Travis Kelce hanno confermato ufficialmente dettagli sulla location o sugli invitati, ma le voci continuano a rincorrersi negli ambienti dello spettacolo e dello sport americano. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Matrimonio Taylor Swift-Travis Kelce, le amiche single protestano: “Ci sentiamo escluse”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Kylie Kelce Slams Taylor Swift, Travis Kelce Wedding Questions | E! News

Notizie e thread social correlati

Nozze Taylor Swift e Travis Kelce: smentito il matrimonio a giugnoNegli ultimi giorni circolavano voci riguardo a un matrimonio tra la cantante e il giocatore di football, con una data prevista per il 13 giugno...

Taylor Swift e Travis Kelce, tutti i segreti delle nozze: dalla regola per single agli invitatiIl matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce è previsto per il 3 luglio, con alcune fonti che indicano New York come possibile location, anche se...

Temi più discussi: Taylor Swift e Travis Kelce sono stati avvistati a un matrimonio di amici; Matrimonio Taylor Swift e Travis Kelce: ospiti, location, segreti e la regola del no ring, no bring; Ma in che senso il principe William dice di sperare in un invito al matrimonio di Taylor Swift?; Taylor Swift e Travis Kelce, l’ospite al matrimonio si infuria per una richiesta.

Il no plus one fa infuriare le invitate al matrimonio di Taylor Swift: c'è chi minaccia di non andare A New York il 3 luglio la regina del pop sposerà Travis Kelce. Location e abito top secret tra ospiti vip e regole di galateo Leggi l’articolo completo: lasicilia.visitlin x.com

Taylor Swift indossa un completo di gioielli di Elizabeth Taylor — e i fan sono convinti che siano un regalo di Travis Kelce reddit

Taylor Swift verso le nozze, polemica fra le amiche single discriminateLa popstar si prepara a dire Sì a Travis Kelce, ma non tutte le invitate, a quello che si prospetta come il matrimonio dell'anno, sono contente Taylor Swift si prepara per il grande giorno. La popst ... tgcom24.mediaset.it

Taylor Swift e Travis Kelce pronti alle nozze: mistero sulla data e lista vip segretissimaTaylor Swift e Travis Kelce pronti alle nozze: tra misteri, invitati vip, Blake Lively e location segrete cresce l’attesa per il matrimonio. rumors.it