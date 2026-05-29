Mathieu Flamini | Il mio Milan era una squadra di campioni oggi non ha un progetto chiaro

Mathieu Flamini, ex centrocampista del Milan, ha commentato che la sua squadra di allora era composta da campioni, mentre attualmente non ha un progetto definito. Ora imprenditore, Flamini si dedica a soluzioni ecologiche e ha parlato delle sue esperienze con le squadre di calcio in passato, tra Milan e Arsenal. Non sono stati forniti dettagli specifici sui progetti o sulle opinioni riguardanti le squadre.

L’ex centrocampista rossonero Flamini è diventato imprenditore: «Cerco soluzioni ecologiche. Vi racconto Milan e Arsenal, le mie squadre». Nel Milan di Allegri del 2011 ha vinto lo scudetto come centrocampista. Oggi il francese Mathieu Flamini è un imprenditore, ha un’azienda specializzata nella produzione di sostanze chimiche ecologiche ricavate da biomasse vegetali. A La Gazzetta dello Sport ha raccontato la sua vita. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano DI COSA SI OCCUPA « Molti prodotti che usiamo oggi, come shampoo o detergenti, contengono ingredienti che derivano dal petrolio. Con la nostra società cerchiamo soluzioni ecologiche. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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