Milan | la storia di Mathieu Flamini

Mathieu Flamini, noto ex calciatore, ha intrapreso una carriera che lo ha portato dall’attività sportiva a interessi nel settore finanziario. Dopo aver giocato in diverse squadre di rilievo, ha deciso di dedicarsi al mondo della finanza, coinvolgendosi in progetti e investimenti a livello internazionale. La sua vicenda ha attirato l’attenzione di media e appassionati, evidenziando un percorso di transizione tra sport e business.

Dal campo alla finanza globale: la storia di Mathieu Flamini è una delle più sorprendenti del calcio moderno. Non per ciò che ha fatto con il pallone, ma per quello che è riuscito a costruire dopo Durante la sua carriera, Flamini è stato un centrocampista affidabile, passato anche dal AC Milan oltre che dall’ Arsenal. Nulla, però, lasciava immaginare ciò che sarebbe arrivato dopo il ritiro nel 2019. Già negli ultimi anni da calciatore aveva iniziato a investire in un settore completamente diverso: la chimica sostenibile. Insieme al socio Pasquale Granata ha fondato GF Biochemicals, società specializzata nella produzione di acido levulinico, una sostanza considerata chiave per sostituire derivati del petrolio in molti processi industriali Negli ultimi mesi, le stime sulla sua ricchezza hanno attirato grande attenzione.🔗 Leggi su Dailymilan.it © Dailymilan.it - Milan: la storia di Mathieu Flamini Notizie correlate Charlotte Casiraghi ufficializza la storia con Nicolas Mathieu ma Carolina di Monaco non c’èCharlotte Casiraghi ha ufficializzato dopo due anni la sua storia d’amore con lo scrittore Nicolas Mathieu, portandolo con sé nel Principato di... Leggi anche: Ora Mathieu van der Poel ha fatto davvero la storia del ciclocross Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Flamini: Pensai a diventare imprenditore ai tempi del Milan. Oggi ha un impero da oltre 10 miliardi; Ricordate Flamini? Adesso vale 11 miliardi di euro. E vuole investire nell'Arsenal. La nuova vita imprenditoriale di Flamini: patrimonio stimato da 11 miliardi di euroMathieu Flamini, in campo, non era uno che andava per il sottile: non il giocatore più fine dal punto di vista tecnico ma sicuramente tanta quantità in mezzo al campo. Ne ha goduto l'Arsenal, club con ... msn.com Che fine ha fatto Flamini? Oggi l’ex Arsenal vale 11 miliardi di euro: Grazie al MilanMathieu Flamini, ex centrocampista francese che in carriera ha giocato anche con le maglie di Arsenal, Marsiglia e Milan, si è ritirato dal calcio giocato nel 2019 e da quel momento è diventato… ricch ... msn.com L’ex stella del calcio Mathieu Flamini è da tempo un imprenditore di successo nel campo dell’economia green, a capo della sua azienda GFBiochemicals, a tal punto che la rivista Forbes ha stimato il suo patrimonio in oltre 10 miliardi di euro: https://fanpa.ge/1 - facebook.com facebook