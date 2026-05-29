Mateta potrebbe rafforzare l’attacco della Juventus, con alcune fonti che indicano un interesse per il giocatore. Tuttavia, non ci sono ancora conferme ufficiali di un accordo tra le parti. La trattativa si basa su indiscrezioni di mercato e valutazioni tecniche, senza dettagli contrattuali pubblici. La decisione finale dipenderà anche da eventuali offerte e dalle valutazioni del club sulla compatibilità del giocatore con la rosa.

Mateta è il nome giusto per l’attacco della Juventus? I pro e i contro del suo possibile arrivo a Torino. Nel fervente scenario del mercato odierno, il nome di Jean-Philippe Mateta è finito prepotentemente (e nuovamente) nei radar della Juventus. Attorno alla figura dell’attaccante francese coesistono attualmente due valutazioni diametralmente opposte: da un lato emerge il ritratto di un elemento maturo e pronto per il salto di qualità, dall’altro spaventa il concreto rischio di costi elevati. Il centravanti in forza al Crystal Palace vanta una notevole fisicità ed esperienza internazionale, dimostrando di poter reggere senza alcun affanno ritmi elevatissimi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mateta è il colpo giusto per l’attacco della Juventus? Perché sì e perché no sul suo possibile arrivo a Torino

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Mateta e Maldini alla Juventus, Perisic allInter e NON SOLO

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