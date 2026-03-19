L’olandese Zirkzee è al centro delle voci di mercato che lo collegano alla Juventus. Si tratta di un attaccante con caratteristiche che lo rendono interessante per i bianconeri, e sono quattro i motivi principali che lo avvicinano alla società torinese. Un’analisi tattica approfondisce i dettagli di questa possibile operazione.

di Paolo Rossi Zirkzee Juventus: i motivi per i quali l’olandese è l’attaccante giusto per i bianconeri. Perché potrebbe avvicinarsi al trasferimento a Torino. L’ipotesi di vedere Joshua Zirkzee con la maglia della Juventus è sicuramente uno degli scenari di mercato più affascinanti. Valutando il suo percorso biennale in Italia con il Bologna, è facile capire perché attiri le attenzioni dei top club: l’attaccante olandese ha dimostrato di non essere il classico centravanti da area di rigore, ma un giocatore moderno, completo e atipico. ULTIMISSIME CALCIOMERCATO JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE Ecco un focus sulle migliori caratteristiche che lo hanno reso uno dei giocatori più incantevoli del nostro campionato, mentre in Inghilterra si è invece progressivamente smarrito al Manchester United. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zirkzee Juventus: perché l’olandese è l’attaccante giusto per i bianconeri. I 4 motivi che lo avvicinano a Torino, analisi tattica

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