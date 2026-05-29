Mateta torna a essere collegato alla Juventus per la prossima stagione. La società sta valutando i pro e i contro di un suo eventuale acquisto. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma il nome dell’attaccante viene ripetutamente menzionato come possibile rinforzo. La decisione finale sarà presa dopo le analisi di mercato e le valutazioni tecniche.

di Luca Fiore Mateta è stato di nuovo accostato alla Juventus per la prossima stagione con la dirigenza che è chiamata a fare delle valutazioni. Nel mercato odierno, Jean-Philippe Mateta è finito nei radar della Juventus. Attorno a lui coesistono due valutazioni: da una parte un elemento maturo, dall’altra il rischio di costi elevati. Il centravanti vanta fisicità ed esperienza internazionale, potendo reggere ritmi elevatissimi. Il club fatica spesso contro retroguardie chiuse, e in quest’ottica il suo arrivo fornirebbe una soluzione preziosa da schierare in campo. Parliamo di un giocatore molto strutturato e abile nel far giocare la squadra. A 28 anni, ha affinato la pressione e il lavoro senza palla, peculiarità necessarie per un’alta intensità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mateta alla Juventus, parte 2: ecco i pro e i contro del suo acquisto per la prossima stagione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Calciomercato Juventus, Jean-Philippe Mateta nel mirino del club bianconero per l'attacco

Notizie e thread social correlati

Orsolini è un rimpianto per la Juventus? Cosa dicono la sua storia e i suoi numeri. Pro e contro del suo ‘what if’ in bianconeroOrsolini, attualmente al Bologna, ha avuto un passato in cui la Juventus ha mostrato interesse per lui, ma non è mai approdato in bianconero.

Leggi anche: Tonali Juventus, fine del sogno: bianconeri fuori dai giochi nella trattativa. Ecco chi è la favorita per il suo acquisto

Temi più discussi: Vlahovic prende tempo, per la Juve rispunta Mateta: ora sta bene ed è tornato a segnare; Sliding doors Mateta: nella storia del Crystal Palace dopo aver sfiorato Juventus e Milan; Crystal Palace-Rayo Vallecano 1-0: Mateta è l'uomo della gloria, la Conference League è delle Eagles; Calciomercato Juventus, pista Premier per l’attacco: cosa dicono i bookmaker.

Si continuano ad accostare alla Juventus personaggi alla soglia della pensione! Questi se vengono lo fanno solo perche' gli offriamo un ingaggio che non prenderebbero da nessun altra parte! Salah, Mateta, Allison. Tutti fantastici ex giocatori. x.com

Mateta Back on Juventus Radar as Vlahovic StallsRejected by Milan in January after medicals, the Crystal Palace forward decided the Conference League final and is out of contract in 2027, making him a potential alternative to Kolo Muani. gazzetta.it

Juventus, rispunta Mateta: è l'alternativa se parte VlahovicRitorno di fiamma per il centravanti francese che ha deciso la finale di Conference League. Ma fino all'ultimo la priorità resta Vlahovic. msn.com

[MN] Alla vigilia della semifinale di Conference League in cui sarà protagonista, a Mateta è stata chiesta la sua mancata cessione al Milan: Il fallimento del trasferimento al Milan mi ha perseguitato psicologicamente. L'intervento? Diversi specialisti mi hanno a reddit