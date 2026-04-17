Orsolini, attualmente al Bologna, ha avuto un passato in cui la Juventus ha mostrato interesse per lui, ma non è mai approdato in bianconero. La sua carriera si è sviluppata tra diversi club italiani, accumulando numeri che testimoniano le sue capacità offensive. Si tratta di un nome che suscita discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, spesso legato a un possibile arrivo in maglia juventina che non si è concretizzato.

di Paolo Rossi Orsolini può essere considerato un rimpianto per la Juventus? Storia e numeri del colpo solo assaporato, ora al Bologna. C’è stato un tempo in cui Riccardo Orsolini era l’astro nascente del calcio italiano, il vanto del vivaio dell’Ascoli e il grande colpo in prospettiva della Juventus, che lo acquistò nel 2017 dopo un Mondiale Under 20 da protagonista. A Torino, però, “Orso” è stato solo di passaggio: una meteora schiacciata dall’urgenza di vincere subito di una squadra infarcita di campioni. Dopo i prestiti, la cessione a titolo definitivo al Bologna. Oggi, a 29 anni, nel pieno della sua maturità calcistica e tecnica, la domanda sorge spontanea: Riccardo Orsolini è un rimpianto per la Juventus? ULTIMISSIME JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE La dimensione a Bologna.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Orsolini è un rimpianto per la Juventus? Cosa dicono la sua storia e i suoi numeri. Pro e contro del suo ‘what if’ in bianconero

Notizie correlate

Gioco d’azzardo, Como seconda provincia lombarda per spesa pro capite più alta: cosa dicono i numeriRafforzare la prevenzione precoce, soprattutto tra i più giovani, potenziare i servizi di cura come SerD, sportelli ospedalieri e comunità...

Spinazzola Juventus, Spalletti apprezza la duttilità del giocatore ma il suo ritorno in bianconero dipende da questodi Redazione JuventusNews24Spinazzola Juventus, mister Spalletti apprezza la duttilità del giocatore ma il suo ritorno a Torino dipende solo da...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Il Lecce crolla contro il Bologna fuori casa, 2-0 e tanta delusione; Dal Caso plusvalenze ai 9 Scudetti e CR7, Paratici: 20 anni avanti agli altri. Agnelli visionario. Poi svela il grande rimpianto alla Juve; I numeri di Bologna-Lecce 2-0: l’occasione di Stulic nel mare rossoblu; Lecce, Di Francesco: Non possiamo concedere questi regali. Lavoriamo sull’identità.

Orsolini durissimo dopo Aston Villa-Bologna: Abbiamo dormito e subito un gol da polliOrsolini, dopo il 4-0 dell'Aston Villa al Bologna, ha fatto una feroce autocritica rimarcando gli errori e la pesantissima disattenzione nel gol che ha ... fanpage.it

Orsolini, tentazione Arabia: Bologna in ansia per il suo futuroIl problema è che sembra tutto un problema. Ora. A Riccardo Orsolini non ne va bene una: l’anno scorso e fino a novembre 2025 pareva inarrestabile e infallibile; da quando è cominciato il 2026, due ... gazzetta.it

Orsolini è un rimpianto per la Juventus Cosa dicono la storia e i numeri - facebook.com facebook

: “ `” Le parole di Riccardo #Orsolini dopo la sconfitta contro l’Aston Villa e l’eliminazione dall’ #EuropaLeague @Jadegiacalone #Sportitalia x.com