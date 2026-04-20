Tonali Juventus fine del sogno | bianconeri fuori dai giochi nella trattativa Ecco chi è la favorita per il suo acquisto

Il club torinese non parteciperà più alla trattativa per il centrocampista. La squadra ha deciso di non continuare l'interesse verso il giocatore, che era stato cercato da diverse società. Al momento, non ci sono ulteriori aggiornamenti ufficiali riguardo alle future mosse del club in questa zona del mercato. La questione sembra essere arrivata a una conclusione senza ulteriori sviluppi.

di Angelo Ciarletta Tonali Juventus, fine del sogno: il club torinese è fuori dai giochi nella trattativa. Ecco chi è al momento la favorita per il suo acquisto. La Juve deve rinunciare alla pista che porta a Sandro Tonali. Nonostante l’accostamento delle ultime settimane, le ultime notizie di mercato sembrano chiudere definitivamente la porta a un ritorno in Italia del calciatore. MERCATO JUVE LIVE Secondo quanto riferito dall’esperto Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il futuro dell’ex milanista sarà ancora in Premier League. Il Newcastle non ha intenzione di fare sconti e la valutazione del cartellino si aggira sui 100 milioni di euro.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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