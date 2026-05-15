Me lo ricordo bene quel giorno… Garlasco Lovati confessa a Dritto e Rovescio

Da caffeinamagazine.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi mesi, il caso Garlasco ha ripreso rilievo sui media, con nuovi approfondimenti e vecchi dubbi ancora irrisolti. La vicenda, che ha coinvolto diverse fasi processuali, continua a suscitare interesse e discussioni pubbliche. La confessione di una delle persone coinvolte, rilasciata durante un'intervista, ha attirato l'attenzione di testate giornalistiche e opinione pubblica. La vicenda rimane al centro di un'attenzione crescente, con molte questioni ancora aperte.

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Negli ultimi mesi il caso Garlasco è tornato con forza al centro dell’attenzione mediatica, tra nuovi approfondimenti, vecchi dubbi mai del tutto chiariti e una crescente pressione dell’opinione pubblica. Le riaperture investigative e le ricostruzioni alternative stanno alimentando un clima sempre più acceso, dove ogni dettaglio viene analizzato e rimesso in discussione. >> L’annuncio della famiglia Poggi scuote il caso Garlasco: cosa succede ora A tenere banco non sono solo gli aspetti giudiziari, ma anche il modo in cui negli anni si è costruita la narrazione attorno al delitto. Tra indagini, intercettazioni e testimonianze, si moltiplicano le voci che parlano di incongruenze e possibili errori, mentre il dibattito si sposta sempre più spesso anche nei salotti televisivi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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